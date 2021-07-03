Osmaniye’de üçüncü doz aşılama başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklık sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik üçüncü doz aşılama başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 50 yaş üzeri vatandaşların ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı randevularını alabileceklerini duyurmasının ardından Osmaniye’de 3. doz aşılama başladı. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ile Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Erol 3. doz aşılarını özel olarak hazırlanan aşı odalarında yaptırdı.

3. doz aşı hakkını Biontech’ten yana kullanan Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Aşılar bizim için dördüncü kuvvetimiz. Osmaniye şuana kadar sağlık konusunda her zaman üzerine düşeni yaptı. Bizleri asla yalnız bırakmadılar. Vaka sayılarında da son 1 buçuk aydır ilk sıralardayız. Aşılamada da ilk sıralara bir gayretle çıkacağımızı düşünüyoruz. Yaz döneminde maskelerden kurtulmanın tek bir yolu var. O da aşılama oranlarımızı yüzde 70’lerin üzerine çıkarmaktır. Bunu başarmamız halinde korona virüs illetinden hep birlikte kurtulmuş oluruz. Desteklerinden dolayı herkse teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.