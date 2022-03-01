Osmaniye’de Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’na 10 bin fidan dikilecek
Geçen aylarda Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla’da fidan dikimleri gerçekleştirilen Türkiye-Kore Dostluk Ormanlarının sonuncusu, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kurulacak
Geçen aylarda Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla’da fidan dikimleri gerçekleştirilen Türkiye-Kore Dostluk Ormanlarının sonuncusu, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kurulacak
Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Osmaniye’nin Karatepe köyündeki Türkiye - Kore Dostluk Ormanı’na Kore halkı tarafından bağışlanan 10 bin fidanın dikimi gerçekleştirilecek.
Türkiye-Kore Dostluk Ormanı Projesi kapsamında planlanan dikimler tamamlandığında, Koreli doğaseverlerin bağışladığı yaklaşık 150 bin fidan toprakla buluşmuş olacak.
Türkiye - Kore Dostluk Ormanı fidan dikim töreni, 3 Mart 2022 Perşembe günü Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Karatepe Köyü Ağaçlandırma Alanı’nda saat 12.00’da yapılacak.
Törene, Güney Kore halkını temsilen Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee de katılacak.