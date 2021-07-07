Osmaniye’de telafi eğitimleri başladı

Osmaniye İl Milli Eğitim bünyesinde gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program kapsamında 10 bine yakın etkinlikle telafi eğitimleri başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan ‘Telafi Eğitim Programı’ kapsamında Osmaniye İl Milli Eğitim bünyesinde gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temadan oluşan ‘Telafi Eğitim Programları’ başladı. Korkut İlkokulu, Dede Korkut Ortaokulu ve Tosyalı Özel Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen telafi eğitim programlarını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 10 bine yakın etkinlikle telafi eğitimlerinin başladığını söyledi.

Telefi eğitimlerinin Osmaniye genelinde başlatıldığını belirten Albak, “Bakanlığımız öncülüğünde başlatılan ‘Telafi Eğitim Programı’ ilimiz genelinde 10 bine yakın etkinliklerle başladı. Öğretmen, öğrenci ve velilerimizle ihtiyaç duyulan ölçütleri taşıyan etkinliklerimizde öğrencilerimizin ilgisini gözlemlemek bizleri mutlu ediyor. Bu bağlamda 21. yüzyıl becerileri diye adlandırdığımız ve bugün mutlaka olmazsa olmazlarımızın arasında yer alan iletişim, takım çalışmaları ve eleştirel düşünce gibi becerileri kazandırma anlayışını güdüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar sürecek olan eğitimlerimizin ayrıntılarına "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek” diye konuştu.