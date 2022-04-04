Osmaniye’de son bir ayda 52 adet silah ele geçirildi

Osmaniye’de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında son bir ayda gözaltına alınan 656 kişiden 53’ü tutuklanırken 52 adet de silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir ayda kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 22’si av tüfeği 30’u tabanca olmak üzere 52 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 656 kişiden 53’ü tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet çalıntı araç, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 22 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca şarjörü, 129 adet tabanca fişeği, 7 adet kurusıkı tabanca, 6 adet bıçak, 1 adet pala, 1 adet döner bıçağı, 14 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı bisiklet, 2 adet çalıntı kaynak makinesi, adet çalıntı akü, 1 adet hassas terazi, 350 bin TL değerinde çalıntı döviz ve altın, 112,16 gram bonzai, 226,57 gram metamfetamin ele geçirildi.