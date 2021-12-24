Osmaniye’de sokak ve yaban hayvanlarına mama ve yem desteği

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için Zorkun ve Olukbaşı yaylalarına mama ve yem bırakıldı.

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Osmaniye Belediyesi harekete geçti. Zorkun ve Olukbaşı yaylalarına DKMP ve belediye ekipleri tarafından merkeze yerlere sokak hayvanları için mama bırakılırken ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için de yem bırakıldı.

Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla bölge genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde devam edileceğini bildirdi.