Osmaniye’de sokak satıcısı 15 kişi tutuklandı

Osmaniye’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 54 kişiden 15’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18-31 Ağustos tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 54 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 36 kilo 206, 6 gram esrar, 17,26 gram metamfetamin, 589,6 gram bonzai maddesi, 117, 36 gram eroin, 112, 48 gram toz esrar, 40 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 54 kişiden M.D, H.U.U, O.Y, F.B, R.T, A.Y, K.D, M.Y, O.K, A.Y, H.S, B.A, R.E, A.Ö, Ş.M.M çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.Ç., M.T, Ş.Ş, A.Ç, C.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 34 şahıs ise salıverildi.