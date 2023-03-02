Osmaniye’de sokak hayvanlarına mama desteği

Kahramanmaraş merkezli “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan yıkıcı depremlerden etkilenen sokak hayvanlarına yönelik Osmaniye Belediyesi tarafından besleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediyor. ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından Osmaniye Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için tüm birimleriyle sefer olurken, sokak hayvanları da unutulmadı. Bu çerçevede belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıfır atık projesiyle sokak hayvanları için hayata geçirilen proje çerçevesinde şehrin merkez noktalarına yerleştirilen otomatlara mama desteği sağladı. Kent genelinde belirlenen diğer besleme noktalarında bulunan mama kapları da ekipler tarafından temizlendikten sonra sokak hayvanları için yeni mama bırakıldı.

Öte yandan yaşanan depremden dolayı sokak aralarında da yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları da unutmayan ekipler, sokak sokak gezerek belirledikleri noktalara mama bıraktı.