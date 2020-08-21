Osmaniye’de sokak düğünleri yasaklandı

Osmaniye’de mahalle aralarında yapılan sokak düğünleri İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla geçici süreyle kısıtlandı.

Düğünlerin daha geniş alanlarda yapılabilmesi, mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için okul bahçeleri veya uygun alanlar kullanılacak.