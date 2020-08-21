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Osmaniye’de sokak düğünleri yasaklandı
OSMANİYE'DE MAHALLE ARALARINDA YAPILAN SOKAK DÜĞÜNLERİ İL HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARIYLA GEÇİCİ SÜREYLE KISITLANDI.
OSMANİYE 21.08.2020, 12:05
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Osmaniye’de mahalle aralarında yapılan sokak düğünleri İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla geçici süreyle kısıtlandı.
Düğünlerin daha geniş alanlarda yapılabilmesi, mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için okul bahçeleri veya uygun alanlar kullanılacak.
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