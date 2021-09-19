banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak

Osmaniye’de şok uygulamalarda 6 silah ele geçirildi

Osmaniye’de polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 4’ü tabanca 2’si av tüfeği olmak üzere ruhsatsız 6 silah ele geçirildi.

OSMANİYE 19.09.2021, 11:17
Osmaniye’de şok uygulamalarda 6 silah ele geçirildi

Osmaniye’de polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 4’ü tabanca 2’si av tüfeği olmak üzere ruhsatsız 6 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda 4’ü tabanca 2’si av tüfeği olmak üzere ruhsatsız 6 silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla birlikte 6 kişi de gözaltına alındı.

Ayrıca uygulamalarda araması olan 1 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0