Osmaniye’de şok uygulamalarda 6 silah ele geçirildi

Osmaniye’de polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 4’ü tabanca 2’si av tüfeği olmak üzere ruhsatsız 6 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda 4’ü tabanca 2’si av tüfeği olmak üzere ruhsatsız 6 silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla birlikte 6 kişi de gözaltına alındı.

Ayrıca uygulamalarda araması olan 1 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.