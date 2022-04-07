Osmaniye’de şehit aileleri ve gazilere onur yemeği

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vali Erdinç Yılmaz, Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanan yemekte konuşan Vali Yılmaz, şehitlerin ailelerine ve gazilere sahip çıkmanın boyun borcu olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında “Bu topraklarda özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşıyorsak, bedelini binlerce vatan evladı ödediği içindir” diyen Vali Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler hayatınızdaki en değerliniz evlatlarınızı, eşlerinizi, çocuklarınızı, kardeşlerinizi bu vatan uğruna şehit verdiniz. Bundan daha büyük bir fedakarlık yoktur. Hepsine devlet ve millet olarak şükran borçluyuz. Biliyoruz ki bu topraklarda özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşıyorsak, her sabah pencereden dışarı baktığımızda güneşin doğuşuna şahitlik edebiliyorsak, bedelini binlerce vatan evladı ödediği içindir. Vatanımızı bir toprak parçası olarak asla göremeyiz. Çünkü vatan bütün kutsal değerlerimizin toplandığı yerdir. Geleneklerimizi ve manevi değerlerimizi yaşadığımız, nesilden nesile aktardığımız yuvamızdır. Evlat sevgisi onun kucağında yaşanmış, ilk eğitim onunla başlamış, kutlu zaferler onunla şenlenmiş, ocaklar onun kucağında tütmüş, acı tatlı bütün hatıralarımız onunla var olmuştur. O, bizim için bir okul, bir ana, düşmana karşı savunduğumuz bir kale, istirahate çekildiğimiz bir huzur evi gibidir. Minaresine çıkıp ezan okuduğumuz camimiz, mektebine gidip meslek edindiğimiz yuvamız, ağacına çıkıp meyve yediğimiz bahçemiz, göklere el kaldırıp dua ettiğimiz mabedimiz, kısaca canımızdan çok sevdiğimiz varlığımızdır. Bu mübarek Ramazan vesilesiyle milli ve manevi iklimden aldığımız heyecan ve bereketle şunu ifade etmeyi de bir görev sayıyorum. Sizler bizim başımızın tacısınız, şehitlerimizin emanetine ve gazilerimize en iyi şekilde sahip çıkmak bizlerin boynunun borcudur. Devletimizin tüm imkânlarıyla sizlere en iyi hizmeti verme gayreti içindeyiz. Özellikle de Ramazan ayında sizleri evlerinizde daha sık ziyaret etmeye çalışıyorum. Her türlü ihtiyaçlarınızın karşılanması ve sorunlarınızın giderilmesi hususundaki hassasiyetimi de bilmenizi isterim.”

Programa Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, Vali Yardımcıları Dr. Ömer Faruk Günay ve Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş,İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, şehit aileleri ile gaziler katıldı.