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Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

OSMANİYE 13.08.2021, 21:09
Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kadirli ilçesinde bugün akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat aralıksız yağan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Cemalpaşa Mahallesi Kadirli-Sumbas ilçesi yolu üzerinde yol yapım çalışmaları sürdüğü için yola giren bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çamur yoldan çıkarılan araçlar çekici ile götürüldü.
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