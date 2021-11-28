Osmaniye’de sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklarının mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye’de yerel aralıklı sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Mersin dışında bölge genelinde yerel aralıklı sağanak yağış şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerinde bölgede beklenen en yüksek sıcaklarlar ise Osmaniye’de 23, Mersin’de 22, Adana’da 22, Gaziantep’te 16, Hatay’da 19, Kilis’te 19 ve Kahramanmaraş’ta 19 derece olacak.