Osmaniye’de sabah namazı buluşması Sultan Hamit Camii’nde gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü tarafından her hafta ayrı bir cami de gerçekleştirilen "Sabah Namazı Buluşması" programı bu hafta Sultan Hamit Camii’nde gerçekleştirildi. Programa Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazının cemaatle eda edildiği program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahi ve kasidelerin okunduğu programda İl Müftüsü Çakmak tarafından bilgiler verildi.

Dua ile sona eren programın ardından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.