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Osmaniye’de özel bir hastane sessiz sedasız kapandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 10 yıldır hizmet veren özel bir hastane sessiz sedasız kapılarını kapattı. Muayene olmak için hastaneye gelen hastalar ise ‘kapalı’ yazısı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

OSMANİYE 23.06.2021, 20:45
Osmaniye’de özel bir hastane sessiz sedasız kapandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 10 yıldır hizmet veren özel bir hastane sessiz sedasız kapılarını kapattı. Muayene olmak için hastaneye gelen hastalar ise ‘kapalı’ yazısı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren Özel Korupark Hastanesi sabah saatlerinde kapısına kilit vurdu. İddiaya göre sabah saatlerinde elektriğin kesilmesi üzerine yönetimin hastaneyi kapatma karar aldığını söyleyen çalışanlar, son zamanlarda uzman personelin de hastanede görev yapmadığını belirtti. Muayene olmak için hastaneye gelen hastalar ise gördükleri kapalı yazısından dolayı şaşırdı.

Hastanenin sessiz sedasız kapanmasından dolayı mağdur olduklarını söyleyen hastalar, açıklama yapılmadan birdenbire hastanenin kapanmasının üzücü bir durum olduğunu belirttiler.
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