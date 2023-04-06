Osmaniye’de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Kümbet köyü civarında meydana geldi. Özkan Tank (39) idaresindeki 80 LC 246 plakalı otomobil ile ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 80 FM 303 plakalı otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 4 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Özkan Tank yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.