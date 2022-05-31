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Osmaniye’de okullara fidan dağıtılıyor

Osmaniye Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında okullara fidan dağıtımı devam ediyor.

OSMANİYE 31.05.2022, 13:18
Osmaniye’de okullara fidan dağıtılıyor

Osmaniye Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında okullara fidan dağıtımı devam ediyor.

Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 1-7 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde kentte faaliyet gösteren okullar ziyaret ediyor. Ziyaretler kapsamında doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak amacıyla dağıtılan fidanlar okullarda öğrenciler ve öğretmenler tarafından toprakla buluşturuluyor.

Bu tür etkinliklerin çocuklarda doğaya olan farkındalığın artmasına katkı sağladıklarını ifade eden eğitimciler, Osmaniye Belediyesi’ne duyarlılık göstererek başlattıkları kampanyadan dolayı teşekkür ettiler.

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