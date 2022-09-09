Osmaniye’de okul servis araçları denetlendi

Osmaniye’de 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçları denetlendi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarma Timlerince 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Toprakkale ilçesinde okul servis araçları denetlendi. Yapılan kontrollerde şoförler ve rehber personele farkındalığın arttırılması maksadıyla geçmiş yıllarda okul servis araçlarının karıştığı kaza örnekleri ile okul servis araçlarında aranacak şartlar hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı boyunca okul servis aracı denetimlerine sürekli devam edileceği bildirildi.