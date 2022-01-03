Osmaniye’de okçuluk turnuvası

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında “Geleneksel Okçuluk Turnuvası” yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program şehitler için okunan Kuran-ı Kerim ile devam etti. 11 kulüpten yaklaşık 150 sporcunun katıldığı okçuluk turnuvasında ilk oku Belediye Başkanı Kadir Kara’nın temsili olarak attı. Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Türk ve İslam dünyasında okçuluğun çok önemli bir yeri ve değeri vardır. Bizlerde geleneksel okçuluğun devamı konusunda teşvik etmek amacıyla her kurtuluş yıldönümünde okçuluk turnuvalarını düzenliyoruz. Osmaniye’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz okçuluk turnuvasına katkı ve katılımlarından herkese teşekkür ediyor tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Osmaniye İl Temsilciliği’nin katkılarıyla düzenlenen okçuluk turnuvasında minikler kategorisinde Efe Mahasin birinci, Sarper Sübhan Nas ikinci, Sevval Başdoğan üçüncü, İlker Batuhan Balli dördüncü, Yıldızlar kategorisinde Yusuf Keleş birinci, Bilge Nur Sakar ikinci, Melike Çolakkadıoğlu üçüncü, Yasin Kurt dördüncü, Genç Kadınlar kategorisinde Aysima Yüce birinci, Hafsa Gökçen Kuşçu ikinci, Asya Karakuzu üçüncü, Aysima Atlas dördüncü, Genç Erkekler kategorisinde Ulaz Kürü birinci, Ahmet Göker Görür ikinci, Mustafa Semci Berkcan üçüncü, Recep Miraç Kurt dördüncü, Büyük Kadınlar kategorisinde Hilal Gül birinci, Emel Özdeş ikinci, Zehra Bulut üçüncü, Havva Yüce dördüncü, Büyük Erkekler kategorisinde Adem Özden birinci, Ramazan Zağın ikinci, Halil Kozanoğlu üçüncü ve Talip Polat dördüncü oldu.

Takım yarışmalarında ise Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Kulübü birinci, Adana Geleneksel Okçuluk Kulübü ikinci, Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk kulübü üçüncü ve Türkoğlu Avasım Okçuluk Kulübü dördüncü oldu.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Ahmet Yüce, okçuluk sporuna verdiği desteklerden dolayı Başkan Kadir Kara’ya plaket takdim ederek teşekkür etti.