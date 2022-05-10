Osmaniye’de öğrencilere güvenlik eğitimi

Osmaniye’de ’Güvenli Eğitim’ projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine mesleki tanıtım ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ’Güvenli Eğitim’ projesi kapsamında Mithatpaşa İlkokulu öğrencilerine önce mesleki tanıtımda bulundu ardından genel güvenlik konularında bilgilendirme sunumu yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından Güvenli Eğitim projesi kapsamında yapılan bilgilendirme sunumunda mesleki tanıtım ile polis birimleri tanıtımı yapıldı. Ayrıca okula işlek caddelerden gruplar halinde gelinip gidilmesi, yabancı şahıslardan hediye alınmaması, tanımadıkları kişilerin kendilerine yakınlık göstermelerine izin vermemeleri, tanımadıkları kişilerle bir yere gitmemeleri, tanımadıkları kişilerin araçlarına binmemeleri uyarılarında bulunuldu. İnşaat alanı bodrum katları gibi yerlerin tehlikeli olduğu bu gibi yerlere girmemeleri, bir yere giderken mutlaka ailelerine haber vermeleri gerektiği, servislerle gelip giden öğrencilerin servis kurallarına uymaları gerektiği, karşılaştıkları olumsuz durumlarla ilgili ailelerinden, öğretmenlerinden ve polisten yardım istemeleri gibi genel güvenlik uyarıları içeren bilgilendirme yapıldı” denildi.