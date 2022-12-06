Osmaniye’de Off-Road heyecanı 10 Aralık’ta başlıyor

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Off Road Kulübü’nün birlikte düzenlediği 6’ncı Off-Road Yarışları 10-11 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Osmaniye Off Road Kulübü’nün destekleriyle Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 6’ncı Off-Road Yarışları “Akdeniz Off-Road Kupası Final Yarışları” 10-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye’nin farklı kentlerinden özel olarak tasarlanan arazi araçlarının katılacağı yarışlar Fakıuşağı Dereobası Yolu Off-Road alanında yapılacak. Bölgenin en düzenli parkuru ve en geniş katılımlı Off-Road yarışları olarak nitelendirilen Osmaniye Belediyesi 6’ncı Off-Road Yarışlarına katılacak olan vatandaşlar 2 gü boyunca doyasıya eğlenecek. Görsel şölen tadında geçecek olan yarışların startı 10 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da verilecek.

Yarışların heyecan dolu geçeceğine değinen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Festival çerçevesinde Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirleri şehrimizde ağırlayacağız. Heyecan dolu Off-Road yarışlarında bu spora gönül vermiş değerli kardeşlerimize ve tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. 10 Aralık Cumartesi günü Samet Aybaba Spor Kompleksi ve İzci Kampı yanı Dereobası mevkiinde gerçekleşecek olan Off-Road şenliklerinde nefeslerimizi tutacağımız adrenalinin en üst düzeyde olduğu yarışlarımızı hep birlikte izlemek için siz değerli tüm hemşerilerimi davet ediyorum” diye konuştu.