Osmaniye’de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı merkez ilçede park halinde çalınan motosikletin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, motosikleti çalan şahsın C.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli şahıs Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., tutuklanırken ele geçirilen motosiklet de sahibine teslim edildi.