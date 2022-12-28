Osmaniye’de Mahşer-i Cümbüş’ komedi tiyatro oyunu sahnelendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün desteğiyle sahneye uyarlanan ’Mahşer-i Cümbüş’ adlı doğaçlama tiyatro gösterisi Osmaniye’de sahnelendi. Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan ‘Mahşer-i Cümbüş’ ekibi, gösterdikleri sahne performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.Cebelibereket Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tecrübeli oyuncular Yiğit Arı, Burak Satıbol, Güray Özcan, Fatih Günay, Ayça Işıldar ve Özlem Turay’dan oluşan ‘Mahşer-i Cümbüş’ ekibi, yaptıkları birbirinden komik espriler ile izleyenleri kahkahaya boğdu.

Tiyatro oyununa Osmaniye Belediyesi Fikir Sanat Tiyatro Kulübü de tam kadro katılarak sanatçılara destek oldu. Ayrıca oyunun bazı bölümlerinde Belediyenin Fikir Sanat Tiyatro Kulübü Yönetmeni Öznur Gökşen Dinç’in yanı sıra kulüp oyuncularından Samet Örtlek, Zahid Kara ve Muhammed Burak Kıraç da yer aldı.

Salonun tamamen dolu olduğu gözlenen tiyatro gösterisi yaklaşık 1,5 saat sürdü.