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Osmaniye’de kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji, sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında düşeceği Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

OSMANİYE 21.09.2021, 13:04
Osmaniye’de kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji, sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında düşeceği Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemizin çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bu yağışlı sistemle birlikte bölgemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların özellikle Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı sistemin cuma gününden sonra bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskın ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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