Osmaniye’de kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği Osmaniye için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerin sağanak yağışlı, iç kesimlerin yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Doğu Akdeniz’de devam eden fırtına, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) esmesi bekleniyor. Fırtınanın bugün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gece saatlerine kadar Hatay kıyı kesimleri, Osmaniye çevreleri ile kuzey kesimlerde güneyli ve doğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.