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Osmaniye’de köyü domuzlar bastı

OSMANİYE’NİN MERKEZ AKYAR KÖYÜNÜ DOMUZLAR BASTI.

OSMANİYE 10.09.2020, 13:59
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Osmaniye’de köyü domuzlar bastı

Osmaniye’nin merkez Akyar Köyünü domuzlar bastı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye’ye 5 kilometre mesafedeki Akyar Köyünde bir anda domuz sürüsünü gören köylüler gözlerine inanamadı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aç oldukları için köye indikleri düşünülen domuzlar, bir süre sonra kayıplara karıştı.

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