Osmaniye’de köyü domuzlar bastı

Osmaniye’nin merkez Akyar Köyünü domuzlar bastı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye’ye 5 kilometre mesafedeki Akyar Köyünde bir anda domuz sürüsünü gören köylüler gözlerine inanamadı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aç oldukları için köye indikleri düşünülen domuzlar, bir süre sonra kayıplara karıştı.