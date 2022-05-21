Osmaniye’de köylülerden ucuz süt fiyatına tepki

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi tarafından litre fiyatı 7,5 TL olarak açıklanan sütün 5,5 TL’den alınmasına tepki gösterdi.

Ulusal Süt Konseyi 5 Mayıs’ta yaptığı açıklamada 2022 yılı için 15 Mayıs’tan geçerli olmak üzere çiğ sütün litre fiyatını 7,5 TL olarak açıkladı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde geçen Nisan ayına kadar süt birlikleri tarafından köylülerden 4,5 TL’ye alınan sütün litre fiyatı Mayıs ayında 5,5 TL yapıldı.

Kadirli ilçesine bağlı Kayasuyu Köyü’nde besicilik yapan Bilgin Ekti, “Sütün litre fiyatı 7,5 lira olarak açıklanmasına rağmen Kadirli ilçesi genelinde süt 5,5 liradan alınmaya devam ediyor. Biz bu durumu sorduğumuzda da Mayıs ayının sonunu işaret ediyorlar. ’O zaman zamlanır’ diyorlar. Halbuki litre fiyatı 7,5 lira olarak açıklanmasına rağmen bunu uygulamıyorlar” dedi.