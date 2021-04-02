Osmaniye’de korona virüs denetimleri sürüyor

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan istatiksel verilere göre 100 binde 244,10 oranla kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında korona virüs haritasında yerini alan Osmaniye’de denetimler sürüyor. “Dinamik Denetim Modeli” çerçevesinde Dr. Sadık Ahmet Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe konusunda uyarılarda bulunarak kırmızı rengin mavi renge dönüşmesi için destek istediler.

Osmaniye’de vaka sayılarının arttığını ifade eden Vali Yılmaz, “Dinamik denetim modeline göre yaptığımız denetimlerimizi sürdürüyoruz. Maalesef ilimizde artış devam ediyor dolayısıyla bu artışı durdurmamız, ilimizde korona virüsü bitirmemiz için herkesin bu mücadeleye destek olması, kurallara hassasiyetle uyması gerekiyor. Mutlaka maskemizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim ve temizlik kurallarına özen gösterelim. Ev, komşu, akraba ve taziye ziyaretlerini mutlaka erteleyelim. Çünkü bu ziyaretler yayılmanın en fazla olduğu yerlerden biri maalesef. Kurallara uymadığımız sürece bu sıkıntı artarak devam edecektir. Osmaniyeli hemşerilerimden bir kez daha mutlaka kurallara uymalarını, bu mücadeleye destek olmalarını ısrarla talep ediyorum" diye konuştu.