Osmaniye’de korona virüs denetimi

Korona virüs vaka sayılarının yüksek seyrettiği Osmaniye’de Covid-19 denetimleri Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 481,45 vaka sayısı ile Türkiye’de en yüksek vaka oranına sahip olan Osmaniye’de denetimler aralıksız sürüyor. Göreve geldiği günden beri ’Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında denetimlerine devam eden Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye’nin korona virüsün en yüksek seyrettiği illerin başında geldiğini söyledi.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Osmaniye’miz maalesef korona virüsün en yüksek seyrettiği illerin başında geliyor. Bu hepimizi çok üzmekte. İnanıyorum ki Osmaniyeli hemşerilerimizle birlikte bu kötü durumu bitireceğiz. Bunu yapmamız için de hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürdüğümüzde çok iyi sonuçlar aldığımız zamanlar oldu. Genelde iyiydik ama şu geldiğimiz noktada maalesef vaka oranında en başta olan iliz. Yılgınlığa düşmeden, bıkmadan, usanmadan, bitene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi, daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Osmaniyeli hemşerilerimize tedbirlere uymalarının ve aşılarını bir an evvel yaptırmalarının, aşı sürecini tamamlamamış olan vatandaşlarımızın bu süreci en kısa zamanda tamamlamalarının bu mücadelede çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 12 yaş ve üzerindeki çocuklarımızın aşı olması eğitim öğretimin devamı açısından çok önemlidir. Vatandaşlarımızın çocuklarının aşı olmalarını sağlamaları bu mücadelede çok önemli” diye konuştu.