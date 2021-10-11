Osmaniye’de korona virüs denetimi

Korona virüs vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye’de Covid-19 denetimleri Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak güncellenen insidans haritasında 100 binde 150,94 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte Karaçay Mahallesi’nde esnafları ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, okullarda eğitim eğretimin devam edebilmesi için aşılamanın önemli olduğunu söyledi.

Denetimlerde 12 yaş ve üzeri çocukların da aşı yaptırabildiğini hatırlatan Vali Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Karaçay mahallesindeyiz, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Tedbirlere uymaya devam etmemiz ve aşılarımızı olmamız bu mücadelede çok önemli. Özellikle şu dönemde, okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilebilmesi için aşılama bu mücadelede çok önemli. 12 yaş üzeri çocuklarımız aşılarını yaptırabiliyor. Eğitim öğretimin aksamaması için 12 yaş ve 12 yaş üzerindeki çocuklarımızın aşılarını yaptırmaları hususunda öğrenci velilerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri bu mücadeleye çok önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.