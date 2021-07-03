Osmaniye’de korona virüs denetimi

Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısıyla birinci olan Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haftalık açıkladığı 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, 4,92 oranla Türkiye’de en az vakaya sahip olan Osmaniye’de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte Devlet Bahçeli Bulvarı boyunca gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ziyaretleri esnasında sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Cadde ve sokaklarda toplumsal hareketliliğin olduğu her alanda kontrol ve denetimlerimiz devam ediyor. Şu süreçte maskemizi takmamız, sosyal mesafeye dikkat etmemiz, hijyen kurallarına hassasiyetle uymamız çok daha önemli hale geldi. Osmaniye olarak çok iyi gidiyoruz hamdolsun. Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam edelim ve korona virüsü bitiren ilk il biz olalım. Ayrıca sırası gelen bütün hemşerilerime aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum. Bu virüsten ancak bu şekilde kurtulabileceğimizi biliyoruz. Tedbirleri elden bırakmayalım ve mutlaka aşımızı olalım" diye konuştu.