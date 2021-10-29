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Osmaniye’de "Kitapların Kardeşliği" projesi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yapılacak "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Osmaniye’de hayata geçirilecek olan "Kitapların Kardeşliği" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

OSMANİYE 29.10.2021, 09:02
Osmaniye’de "Kitapların Kardeşliği" projesi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yapılacak "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Osmaniye’de hayata geçirilecek olan "Kitapların Kardeşliği" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilecek olan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Osmaniye’de hayata geçirilecek olan "Kitapların Kardeşliği" projesinin tanıtım toplantısı Vali Erdinç Yılmaz’ın eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Osmaniye TOBB Fen Lisesinde gerçekleştirilen toplantıya Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’ın eşi Fatma Albak ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hacı Ahmet Kavun, Kadir Çözeli ve Bekir Altuğ Aslan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Ahmet Kavun, "Bilindiği üzere okullar arası imkan farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerine almıştır. Bizler de ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında ilimizde hayata geçireceğimiz ’Kitapların Kardeşliği’ projemiz ile hayırseverlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle birlikte el ele vererek 448 okulumuzda 139 bin 82 öğrencimize okuma kültürünü kazandırmak, her birini sorgulayan, araştıran, bilgi üreten, analitik düşünen bireyler olarak yetiştirmek gayretinde olacağız" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz ise, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığıyla yapılan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında ilimizde hayata geçirilen ’Kitapların Kardeşliği’ projesinin başlatılmasında görev aldığımız için mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, eğitimin kalbi kitaplardır. Bizler de bugüne öğretmenlerimiz ve kitaplar sayesinde geldik. Bu nedenle bu projenin, öğrencilerimize kültür anlamında, eğitim anlamında çok şey katacağını düşünüyorum. Hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve yerel kurumlarla birlikte yürütülecek bu projenin ilimize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu projeyi ilçelerimizde de yürüteceğiz. Bu projede görev alan tüm arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

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