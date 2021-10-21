banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı

Osmaniye’de “Kitap Kahve” açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Kitap Kahve” Osmaniye Barış Eğitim ve Spor Kulübü Derneği’nde açıldı.

OSMANİYE 21.10.2021, 13:16
Osmaniye’de “Kitap Kahve” açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Kitap Kahve” Osmaniye Barış Eğitim ve Spor Kulübü Derneği’nde açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında uygulanan “Kitap Kahve” projesi Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla Osmaniye Barış Eğitim ve Spor Kulübü Derneği’nde açıldı. Gençlerin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, yenilikçi fikirlere ve girişimlere imkan sağlamak, kültürel etkinliklere ve sanata katılımı desteklemek amacıyla açılan kitap kahvede gençler raflarda bulunan kitapları kullanabilecek.

Kurdele kesiminin ardından kahvede incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, projeyle ilgili de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’ndan bilgiler aldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2