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Osmaniye’de kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılacak

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Veteriner Hekimler Odası arasında ev hayvanı kayıt sistemi ve evcil hayvanların kimliklendirilmesi protokolü imzalandı. Protokol kapsamında sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılacak.

OSMANİYE 20.09.2021, 08:29
Osmaniye’de kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılacak

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Veteriner Hekimler Odası arasında ev hayvanı kayıt sistemi ve evcil hayvanların kimliklendirilmesi protokolü imzalandı. Protokol kapsamında sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılacak.

Resmî Gazetenin 26 Şubat 2018 tarihli ve 30344 sayısında kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmenliğin yayımlanması ile sahipli kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilerek kayıt altına alınmaya başlandı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Veteriner Hekimler Odası arasında ev hayvanı kayıt sistemi ve evcil hayvanların kimliklendirilmesi protokolü imzalandı. Protokol kapsamında sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılacak.

Protokolün içeriyle ilgili bilgiler aktaran Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, “Protokol ile sahipli evcil hayvanların odaya bağlı 6343 sayılı kanunla faaliyet gösteren serbest veteriner hekimlerin de kimliklendirme faaliyetinde bulunmalarının önü açılmıştır. Bu kapsamda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve serbest veteriner hekimler tarafından sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulanarak akabinde pasaport düzenlenecektir. Bu uygulama pasaporta sahip bilgileri, sahip değişiklikleri, aşılamaları ile cerrahi müdahaleleri gibi bilgiler işlenebilecektir. Bu sayede can dostlarımız artık sokağa atılamayacak, kedi ve köpeğini sokağa atan şahıslara da idari para cezası uygulanacaktır. Aynı zamanda bakanlığımızın oluşturmuş olduğu PETVET veri tabanlı kayıt sistemi ile tüm sahipli kedi köpekler veri tabanına kaydedilerek başta kuduz hastalığı olmak üzere zoonoz kaynaklı (hayvandan insana geçen) hastalıkların kontrol altına alınması sağlanacaktır. Protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

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