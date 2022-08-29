Osmaniye’de “Kastabala Sulak Alan Yönetim Planı” çalıştayı

Osmaniye’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği gereği Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilen Kastabala Kuş Cenneti’nin "Kastabala Sulak Alan Yönetim Planı" çerçevesinde Yönetim Plan Açılış Çalıştayı yapıldı.

Osmaniye’nin Ceyhan Nehir havzasında bulunan yerli ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan 719 hektar büyüklüğündeki Kastabala Kuş Cenneti Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilmişti. Bu çerçevede Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar ev sahipliğinde öğretmenevinde Kastabala Kuş Cenneti’nin "Kastabala Sulak Alan Yönetim Planı" çerçevesinde Yönetim Plan Açılış Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda Kastabala Sulak Alanı’nda yapılacak arazi çalışmalarıyla alanda hangi türlerin olduğu ve bu türlerin yayılımlarının nasıl olduğu ortaya konması amaçlandı.

Yaban hayatın sürekliliği için sulak alanların korunması gerektiğini söyleyen DKMP 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, “Osmaniye özelinde yaşayanlar Kastabala’yı bilir. Kastabala ünü duyulmuş daha da duyulması gereken önemli bir yerdir. Sulak alanlarımızda hassas ekosistem alanları arasında yer almaktadır. Buralarda yaban hayatı ve biyoçeşitliğin sürdürülebilmesi için korunması gerek alanlardır. Yaklaşık 1 yıl önce burada 719 hektar alan tescil edildi. Ceyhan Nehri üzerinde olduğu için yılın 12 ayı da kurumanın olmadı yerli ve göçmen kuşların yaşam olması nedeniyle burayı korumamız gerekiyor. Nasıl yönetilmesi gerektiği hangi kuralların konulması gerektiği hususunda da bu yönetim planları üzerinde bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

Çalıştaya DKMP 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, DKMP Osmaniye Şube Müdürü Oktay Deniz, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç ile ilgili birim amirleri katıldı.