Osmaniye’de kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde usta öğreticiler tarafından bir yıl eğitim verilen kadınların hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde kadınların meslek edinmesi ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla hizmet veren OBEM’de eğitim alan kursiyer kadınların ele emeği göz nuru ürünleri bir arada topladı. Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi bahçesinde açılan sergide eserler stantlarda yerini alarak vatandaşların beğenisine sunuldu. 17 Haziran Cuma günü akşam saatlerine kadar açık kalacak serginin açılışını Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Uyar, MHP Osmaniye Kadın Kolları yönetimi, OBEM kurs eğitmenleri ve kursiyerler birlikte yaptı.

Sergi açılışında konuşan Başkan Kadir Kara, “Bu şehirde yaşayan her kesime dokunmanın yerel yönetimin en birinci görevi olduğuna inanarak bu şehre hizmet etmek isteyen bir anlayışa sahibiz. Bu anlayışla, değerlerimiz açısından kadınların hayatımızda çok büyük bir yeri vardır. Bu şehirde yaşayan hanımefendi kardeşlerime, en küçüğünden en büyüğümüze kadar sahip çıkmak anlayışımızın ve inancımızın gereğidir. Beni göreve layık gördüğünüz bir kardeşiniz olarak sizlere her zaman sahip çıkmanın boynumuzun borcu olduğunu biliyoruz. Bunu yaparken sizleri bir çatı altında toplamak, sizlere bu hizmetleri sunabilmek, beceri kazandırabilmek ve aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunulabilmesini amaçladık. OBEM, Türkiye’de örnek çalışmalardan bir tanesidir. Biz her zaman sizlerin yanında olacağız. Hem bu şehre hizmet etmeye, hem de sizlere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Uyar ise, “OBEM, bugüne kadar gördüğüm en güzel projelerden bir tanesi. Osmaniye’de göreve başladığımda Osmaniyeliler adına kurulmuş en güzide ve hayran kaldığım bir eğitim merkezidir. Sayın belediye başkanımız kadir karaya eğitime el sanatlarına ve hayat boyu eğitime verdiği bu desteklerden dolayı herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Osmaniyeli vatandaşlar için yapılan bu hizmetin kıymetinin bilinmesi adına belediye başkanımıza teşekkür ediyor, tüm kursiyerlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından stantları gezen Belediye Başkanı Kadir Kara, ürünler hakkında bilgi alarak kursiyer ve eğitmenlerle sohbet etti.