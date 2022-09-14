Osmaniye’de kaçakçılık operasyonları

Osmaniye’de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 milyon makaron, 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde farklı tarihlerde çeşitli operasyon ve uygulama yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 8 bin dal dolu makaron, 9 milyon 636 bin dal boş makaron, 6 bin 484 paket gümrük kaçağı sigara, 248 paket sahte bandrollü sigara, 1 adet tütün sarma makinesi, 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 20 adet sahte olduğu değerlendirilen 100 TL banknot ele geçirildi.