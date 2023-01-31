Osmaniye’de kaçak sigara üretimi yapan şahıs yakalandı

Osmaniye evinde kaçak sigara üretimi yapan şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timleri, piyasaya çok miktarda kaçak üretilmiş bandrolsüz sigara sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında Düziçi ilçesinde şüpheli M.T’nin kendisine ait evde kaçak sigara üretimi yaparak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine eve baskın yapan ekipler, 750 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 467 bin 500 adet bandrolsüz makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 8 adet elle makaron doldurma makinesi ve 3 bin 950 boş sigara paketi ele geçirdi.

Şüpheli M.T. hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.