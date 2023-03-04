Osmaniye’de iş yerinde yangın

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesi üzerinde Ahmet Yalçın’a ait manav dükkanında bulunan boş kasaların olduğu bölümde saat 21.00 sıralarında nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Dükkanda bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.