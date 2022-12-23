Osmaniye’de hırsızlar JASAT’a yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir eve giren hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını H.K. ve S.A. isimli şahısların gerçekleştirdiğini belirledi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Bulunan söz konusu malzeme ise sahibine teslim edildi.