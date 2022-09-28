Osmaniye’de "Hayvan Sevgisi" temalı resim yarışması

Osmaniye’de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde “Hayvan Sevgisi” konulu resim yarışması düzenledi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye Belediyesi tarafından “Hayvan Sevgisi” temalı resim yarışması düzenlendi. Çocukların duygu dünyasını, ifade gücünü geliştirmek ve hayvan sevgisini arttırmanın amaçlandığı yarışmada ortaokul düzeyindeki öğrenciler katılabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Yarışmada her okulu en fazla üç (3) öğrenci temsil edebilecektir. Yarışmada okulu temsil edecek öğrenciler okul idaresi tarafından seçilecek ve en geç 3 Ekim 2022 günü saat 17.00 mesai bitimine kadar Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nde (Belediye Hizmet Binası kat.3) başvuru belgesi doldurarak bildirilecektir. Yarışmaya katılacak öğrenciler resimlerini jüri öğretmenler nezaretinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi bahçesine kurulacak alanda yapacaklardır. Öğrenciler saat 09.30’da belirtilen yerde hazır bulunacaktır. Yarışma esnasında tüm resim malzemeleri Osmaniye Belediyesi tarafından karşılanacaktır. ‘Hayvan Sevgisi’ konulu resim yapma yarışmasına katılım şartnamesi ve detaylı bilgi için "osmaniye-bld.gov.tr" adresinden inceleyebilirler” denildi.