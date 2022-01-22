Osmaniye’de hasta vatandaşların yardımına UMKE ekipleri yetişti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen 1’i çocuk 2 vatandaş UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yeşildere köyünde ikamet eden 1’i çocuk 2 iki vatandaş yoğun kar yağışı dolasıyla hastaneye gidemedi. İhbar üzerine kalp köye UMKE ekipleri sevk edildi. 6 saat süren kurtarma sonunda kalp yetmezliği şikayeti olan bir vatandaş ile yüksek ateş şikayeti yaşayan bir çocuk ekipler tarafında köyden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan vatandaşlar Düziçi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.