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Osmaniye’de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

OSMANİYE 04.08.2022, 12:08
Osmaniye’de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay yıl hapis cezasıyla aranan O.Ö. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö. tutuklandı.

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