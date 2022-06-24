banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi

Osmaniye’de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

OSMANİYE 24.06.2022, 12:19
Osmaniye’de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay yıl hapis cezasıyla aranan M.M. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yorumlar (0)
23°
açık