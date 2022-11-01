Osmaniye’de gözaltına alınan 284 kişiden 11’i tutuklandı

Osmaniye’de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 284 kişiden 11’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5’i av tüfeği 4’ü tabanca olmak üzere 9 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 284 kişiden 11’i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 28 adet tüfek fişeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1.25 gram bonzai, 152.85 gram esrar, 1 adet çalıntı alyans ile 1 adet altın tektaş yüzük ele geçirildi.