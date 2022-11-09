Osmaniye’de gözaltına alınan 266 kişiden 5’i tutuklandı

Osmaniye’de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 266 kişiden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3’ü av tüfeği 7’si tabanca olmak üzere 10 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 266 kişiden 5’i tutuklandı

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet ruhsatsız tüfek, 19 adet tüfek fişeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca fişeği, 4 adet çalıntı motosiklet, 5 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı bisiklet ile 883 paket kaçak sigara ele geçirildi.