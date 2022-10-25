Osmaniye’de gözaltına alınan 224 kişiden 4’ü tutuklandı

Osmaniye’de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 224 kişiden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5’i av tüfeği 10’u tabanca olmak üzere 15 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 224 kişiden 4’ü tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet tüfek fişeği, 10 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet tabanca fişeği, 5 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı bisiklet, 0,59 gram metamfetamin, 2.50 gram eroin ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.