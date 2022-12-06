Osmaniye’de gözaltına alınan 218 kişiden 8’i tutuklandı

Osmaniye’de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 218 kişiden 8’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 7’si av tüfeği 7’si tabanca olmak üzere 14 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 218 kişiden 8’i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 7 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet tüfek fişeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 143 adet tabanca fişeği, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet muşta, 4 adet bıçak, 1 adet satır, 3 adet telefon, 27 adet neurontin narkotik hap, 17,07 gr bonzai ile 11,79 gram metamfetamin ele geçirildi.