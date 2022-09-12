Osmaniye’de gözaltına alınan 207 kişiden 7’si tutuklandı

Osmaniye’de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 207 kişiden 7’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniyeİl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3’ü av tüfeği 4’ü tabanca olmak üzere 7 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 207 kişiden 7’si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 1 adet çalıntı araç, 3 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 10 adet av tüfeği fişeği, 19 adet tabanca fişeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı su dinamosu, 24 adet uyuşturucu hap ile 2.17 gram bonzai ele geçirildi.