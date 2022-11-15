Osmaniye’de gözaltına alınan 201 kişiden 12’si tutuklandı

Osmaniye’de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 201 kişiden 12’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5’i av tüfeği 8’i tabanca olmak üzere 13 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 201 kişiden 12’si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet ruhsatsız tabanca, 78 adet tabanca fişeği, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 28,44 gram esrar ile 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.