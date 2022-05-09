Osmaniye’de gözaltına alınan 187 kişiden 8’i tutuklandı

Osmaniye’de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 8’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 5’i av tüfeği 16’sı tabanca olmak üzere 21 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 187 kişiden 8’i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet çalıntı araç, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tüfek fişeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 11 adet tabanca şarjörü, 3 adet kurusıkı tabanca, 41 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1,76 gram eroin, 46,18 gram bonzai, 5,38 gram sıvılaştırılmış eroin, 18,55 gram fubunica, 7,45 gr metamfetamin, 11,88 gram esrar ile 147 adet çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.